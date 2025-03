Omas saftiger Apfelkuchen mit Streusel - Einfaches Rezept für die Springform

Schritt 1

Die Springform einfetten. Den Backofen auf 180 Grad (Ober-/Unterhitze) vorheizen. Bereite zunächst den Rührteig vor, der die Grundlage für unseren saftigen Apfelkuchen mit Streusel Rührteig bildet.



Dafür Butter und Zucker in eine große Schüssel geben und cremig schlagen. Die Eier nacheinander unterschlagen. Mehl, Backpulver, Zitronenschale und Salz vermischen. Die Mehlmischung Stück für Stück in den Teig geben und unterrühren. Den Teig in die Springform füllen und glatt streichen.