Schnelle Dresdner Eierschecke ohne Boden nach DDR-Rezept

Schritt 1

Zuerst den Pudding für die Scheckenmasse bzw. Eierschicht zubereiten. Das Puddingpulver in etwa drei Löffeln Milch in einer kleinen Schüssel auflösen. Die restliche kalte Milch und den Zucker in einen Topf füllen. Das Ganze unter Rühren erhitzen, bis sich der Zucker gelöst hat. Das gelöste Puddingpulver hinzugeben und unter ständigem Rühren aufkochen lassen. Den Topf vom Herd nehmen, die Butter unterrühren und etwas abkühlen lassen.