Cremiges Hähnchen-Curry mit Kokosmilch zum Verlieben

Genieße dieses schnelle Hähnchen-Curry mit Reis ➤ so cremig, so leicht, so lecker ➤Zutaten✓ und Zubereitung✓ hier bei TAG24.

Von Nadja Kocsis

Du hast wenig Zeit zum Kochen? Dann zaubere Dir ein schnelles Hähnchen-Curry mit Kokosmilch und Reis. Das perfekte Soulfood, wenn es mal schnell gehen muss. So cremig kann ein Chicken Curry schmecken. Weitere inspirierende Rezepte findest Du außerdem in den TAG24 Fleisch Rezepten. Hähnchen-Curry Rezept Für den besonderen Frische-Kick sorgt der Saft einer halben ausgepressten Limette, der am Schluss gern über das Curry geträufelt werden kann. Vorbereitungszeit 10 Min. Kochzeit/Backzeit 20 Min. Gesamtzeit 30 Min. Menge 4 Person(en) Zutaten 500 g Hähnchenbrustfilet

1 Dose Kokosmilch

200 ml Gemüsebrühe

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 Stück Ingwer

1 EL Senf

Olivenöl

3 TL Currypulver

Paprikapulver, Salz und Pfeffer

1 EL Mehl

250 g Reis Zubereitung Schritt 1 Den Reis nach Packungsanleitung kochen. Schritt 2 Schneide das Fleisch in kleine Stücken und vermenge es mit einem Esslöffel Olivenöl und einem Teelöffel Currypulver. Zwiebeln, Knoblauch und ein Stück Ingwer klein schneiden und beiseite stellen. Schritt 3 In einem mittelgroßen Topf oder einer großen Pfanne zwei Esslöffel Öl erhitzen und das Fleisch bei mittlerer Hitze kurz anbraten. Nach etwa fünf Minuten die gehackten Zwiebeln sowie den Knoblauch hineingeben und gut verrühren. Die Menge mit Salz und Pfeffer sowie etwas Paprikapulver würzen. Schritt 4 Gib zwei weitere Teelöffel Currypulver und einen Esslöffel Mehl hinzu und rühre es unter. Danach mit der Gemüsebrühe und der Kokosmilch ablöschen und weiter kräftig rühren. Schritt 5 Das Hähnchen-Curry darf nun ungefähr zehn Minuten weiterköcheln bis die gewünschte Sämigkeit erreicht ist. Mit einem Teelöffel Senf abschmecken. Serviere das Curry mit dem gekochten Reis und garniere es bei Bedarf mit ein wenig Petersilie oder Korianderblättern. Jägerschnitzel aus panierter Jagdwurst - ein leckerer DDR-Klassiker So knusprig war Dein Hähnchen noch nie: Krosse Haut dank Backpulver Gnocchi Auflauf Rezept: Diesen veganen Auflauf musst Du probieren! Indisches Butter Chicken nach traditionellem Rezept Tipps für die besondere Note im Hähnchen-Curry Limette, Chili und Koriander runden das Curry-Gericht optimal ab. © 123RF/roxiller 1. Tipp: Besonders cremig wird das Hähnchen Curry durch einen Esslöffel Stärke oder Mandelmus. Sollte Kokosmilch nicht den Lieblingsgeschmack treffen, kann diese gern durch einen Becher Sahne und 250 Milliliter Milch ersetzt werden. Das zaubert einen butterweichen Geschmack. 2. Tipp: Wer keinen Reis mag, kocht sich einfach Kartoffeln oder Nudeln dazu. Auch Naan-Brot passt bestens zu diesem Fleischgericht. Zwei Möhren, eine Handvoll Spinat und eine rote Paprika können nach Belieben eine perfekte Gemüseergänzung sein. 3. Tipp: Für Freunde des scharfen Geschmacks bietet sich die Zugabe von Chili an. Für eine süße Note sind Pfirsiche, Ananas oder Mango die perfekte Vervollkommnung des schnellen Hähnchen-Currys. Da das Auge bekanntlich mitisst, dürfen ein paar Blätter Koriander oder etwas Petersilie gern als Dekoration dienen. TAG24 wünscht guten Appetit!

