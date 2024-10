Jägerschnitzel aus panierter Jagdwurst - ein leckerer DDR-Klassiker

Schritt 1

Damit die Tomatensoße etwas durchziehen kann, bietet es sich an, mit dieser zu beginnen. Dafür wird zuerst die Zwiebel geschält und in kleine Stücke geschnitten. In einem Topf bei mittlerer Hitze die Butter schmelzen lassen, die Zwiebelwürfel dazugeben und glasig dünsten.