Hühnerfrikassee: Einfaches Rezept für das cremige Ragout

Schritt 1

Hähnchenbrustfilet säubern, Fett und Sehnen entfernen. Das Fleisch in mundgerechte Stücke oder schmale Streifen schneiden. In einem Schmortopf (oder einer große Pfanne) einen Esslöffel Butter erhitzen, die Fleischstücke hineingeben, mit wenig Salz und Pfeffer würzen, kurz anbraten, ohne dass es Farbe annimmt. In eine Schüssel füllen und beiseite stellen.