Dieses Overnight Oats Grundrezept ist der Frühstücks-Hit im Januar
Overnight Oats sind das perfekte Meal Prep Frühstück für den Januar. Dieses Grundrezept lässt sich beliebig mit frischem Obst, Samen, Nüssen oder Honig verfeinern. Schaffe Dir die Basis für einen gesunden Start in den Tag.
Overnight Oats Grundrezept
Die über Nacht in Milch eingeweichten Haferflocken werden mit einer Messerspitze Zimt oder Kardamom besonders aromatisch. Größere Mengen Overnight Oats halten sich im Kühlschrank problemlos zwei bis drei Tage. Das Topping landet aber am besten jeden Tag frisch auf dem Frühstück.
Vorbereitungszeit
10 Min.
Kochzeit/Backzeit
0 Min.
Abkühlzeit
8 Std.
Gesamtzeit
490 Min.
Menge
1 Portion(en)
Zutaten
- 50 g Haferflocken (zart oder kernig)
- 120 ml Milch (Kuhmilch oder eine pflanzliche Alternative wie Hafer- oder Sojadrink)
- nach Bedarf: Chiasamen, Leinsamen, Honig, Zimt etc.
Zubereitung
50 Gramm Haferflocken abwiegen und in ein verschließbares Glas geben.
Nach Bedarf Chiasamen, Leinsamen und Honig hinzugeben und mit ungefähr 120 Milliliter Milch aufgießen. Gut verrühren bis sich alles vermischt hat.
Das Glas verschließen und abends für ungefähr sechs bis acht Stunden in den Kühlschrank stellen. Am nächsten Morgen nochmals durchrühren und wenn nötig mit etwas Milch aufgießen. Beliebiges Topping hinzufügen und einfach ein gesundes Frühstück genießen.
Tipps & Varianten für klassische Overnight Oats
#1. Tipp für mehr Cremigkeit
Ein Esslöffel Naturjoghurt, griechischer Joghurt, Sojajoghurt oder Skyr verleiht den eingeweichten Haferflocken eine extra cremige Note.
#2. Tipp für mehr Süße
Ein Teelöffel Honig, Agavendicksaft oder Ahornsirup machen dieses Frühstück zu einer süßen Verführung.
#3. Tipp für ein gesundes Topping
Frisches Obst wie Heidelbeeren oder Himbeeren erfreuen das Auge und liefern Vitamine. Chiasamen oder Leinsamen liefern die Extraportion Ballaststoffe. Geröstete Walnüsse oder Mandeln geben zusätzlich Crunch.
TAG24 wünscht einen guten Appetit!
Titelfoto: 123rf/munna00b