Dieses Overnight Oats Grundrezept ist der Frühstücks-Hit im Januar

Overnight Oats: schnell, gesund und ideal fürs Frühstück. Genieße Haferflocken mit Milch & spare Zeit ➤ mit dem Frühstücks-Rezept von TAG24.

Von Nadja Kocsis

(0)

Overnight Oats sind das perfekte Meal Prep Frühstück für den Januar. Dieses Grundrezept lässt sich beliebig mit frischem Obst, Samen, Nüssen oder Honig verfeinern. Schaffe Dir die Basis für einen gesunden Start in den Tag.

Probiere auch diese leckeren Rezepte zum Frühstück.

Inhaltsverzeichnis

Overnight Oats Grundrezept

Die über Nacht in Milch eingeweichten Haferflocken werden mit einer Messerspitze Zimt oder Kardamom besonders aromatisch. Größere Mengen Overnight Oats halten sich im Kühlschrank problemlos zwei bis drei Tage. Das Topping landet aber am besten jeden Tag frisch auf dem Frühstück.

Vegetarisch
Overnight Oats Haferflocken mit Milch im Glas

Vorbereitungszeit

10 Min.

Kochzeit/Backzeit

0 Min.

Abkühlzeit

8 Std.

Gesamtzeit

490 Min.

Menge

1 Portion(en)

Zutaten

  • 50 g Haferflocken (zart oder kernig)
  • 120 ml Milch (Kuhmilch oder eine pflanzliche Alternative wie Hafer- oder Sojadrink)
  • nach Bedarf: Chiasamen, Leinsamen, Honig, Zimt etc.

Zubereitung

Schritt 1

50 Gramm Haferflocken abwiegen und in ein verschließbares Glas geben.

Schritt 2

Nach Bedarf Chiasamen, Leinsamen und Honig hinzugeben und mit ungefähr 120 Milliliter Milch aufgießen. Gut verrühren bis sich alles vermischt hat.

Schritt 3

Das Glas verschließen und abends für ungefähr sechs bis acht Stunden in den Kühlschrank stellen. Am nächsten Morgen nochmals durchrühren und wenn nötig mit etwas Milch aufgießen. Beliebiges Topping hinzufügen und einfach ein gesundes Frühstück genießen.

Mini Pancakes Rezept: Der Frühstücksliebling mal anders! Mini Pancakes Rezept: Der Frühstücksliebling mal anders!
Granola selber machen: Schnelles 10-Minuten Rezept Granola selber machen: Schnelles 10-Minuten Rezept
Milchnudeln wie von Oma: Süße Nudeln bringen Nostalgie pur Milchnudeln wie von Oma: Süße Nudeln bringen Nostalgie pur
Goldbraun und knusprig: Arme Ritter nach Omas Rezept Goldbraun und knusprig: Arme Ritter nach Omas Rezept

Tipps & Varianten für klassische Overnight Oats

Saisonales Obst, Samen und Nüsse ergänzen die Overnight Oats perfekt.
Saisonales Obst, Samen und Nüsse ergänzen die Overnight Oats perfekt.  © 123rf/angelikamostova

#1. Tipp für mehr Cremigkeit

Ein Esslöffel Naturjoghurt, griechischer Joghurt, Sojajoghurt oder Skyr verleiht den eingeweichten Haferflocken eine extra cremige Note.

#2. Tipp für mehr Süße

Ein Teelöffel Honig, Agavendicksaft oder Ahornsirup machen dieses Frühstück zu einer süßen Verführung.

#3. Tipp für ein gesundes Topping

Frisches Obst wie Heidelbeeren oder Himbeeren erfreuen das Auge und liefern Vitamine. Chiasamen oder Leinsamen liefern die Extraportion Ballaststoffe. Geröstete Walnüsse oder Mandeln geben zusätzlich Crunch.

TAG24 wünscht einen guten Appetit!

Wie findest Du das Rezept?

Titelfoto: 123rf/munna00b

Mehr zum Thema Frühstück Rezepte: