Milchnudeln wie von Oma: Süße Nudeln bringen Nostalgie pur

Omas Milchnudeln nach altem Rezept zaubern Dir ein wohlig warmes Gefühl, das einfach nach Kindheit schmeckt. Schnappe Dir eine Packung Nudeln, Milch, Zucker und Zimt und koche Dir Dein nostalgisches Lieblingsgericht.

Weitere leckere Rezepte findest Du außerdem unter Omas Rezepte.