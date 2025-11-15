Milchnudeln wie von Oma: Süße Nudeln bringen Nostalgie pur

Entdecke Omas Milchnudeln: Ein Rezept, das nach Kindheit schmeckt. Einfache Zutaten ✓ schnelle Zubereitung ✓ leckere Tipps ✓ jetzt bei TAG24.

Von Nadja Kocsis

(0)

Omas Milchnudeln nach altem Rezept zaubern Dir ein wohlig warmes Gefühl, das einfach nach Kindheit schmeckt. Schnappe Dir eine Packung Nudeln, Milch, Zucker und Zimt und koche Dir Dein nostalgisches Lieblingsgericht.

Weitere leckere Rezepte findest Du außerdem unter Omas Rezepte.

Inhaltsverzeichnis

Omas Milchnudeln Rezept

Die Milch schenkt diesem ostdeutschen Nudelgericht eine unvergleichlich cremige Konsistenz. Auch als Dessert sorgen Omas Milchnudeln für strahlende Gesichter.

Salzarm Vegetarisch
Süße Milchnudeln nach Omas Art mit Zucker und Zimt

Vorbereitungszeit

0 Min.

Kochzeit/Backzeit

15 Min.

Gesamtzeit

15 Min.

Menge

2 Portion(en)

Zutaten

  • 1 l Milch (3,5 %)
  • 400 g Nudeln (z. B. Spirelli)
  • 1 Pck. Vanillezucker oder der Abrieb einer Vanilleschote
  • 1 TL Zimt
  • 2 TL Zucker

Zubereitung

Schritt 1

Einen ausreichend großen Topf zur Hand nehmen und ein wenig Pflanzenöl auf den Boden geben. Das Öl sorgt dafür, dass die Milch nicht anbrennt.

Schritt 2

Die Milch in den Topf geben und vorsichtig erhitzen. Einen Teelöffel Zucker, ein Päckchen Vanillezucker und die Nudeln hinzugeben. Für 10 bis 15 Minuten köcheln lassen bis die Nudeln die perfekte Konsistenz haben. Ab und zu umrühren nicht vergessen.

Schritt 3

Die heißen Milchnudeln nach Omas Art in einer schönen Schüssel servieren. Einen Teelöffel Zimt mit einem Teelöffel Zucker mischen und über den Nudeln verteilen. Je nach Lust und Laune können die süßen Nudeln noch mit Obst oder Apfelmus garniert werden.

Omas Ofenschlupfer Rezept: Der Apfel-Brötchen-Auflauf mit Suchtfaktor Omas Ofenschlupfer Rezept: Der Apfel-Brötchen-Auflauf mit Suchtfaktor
Zuckerkuchen: DDR-Rezept für Omas klassischen Blechkuchen wie früher Zuckerkuchen: DDR-Rezept für Omas klassischen Blechkuchen wie früher
Saftigen Walnusskuchen backen: Omas Geheimnis ist gelüftet Saftigen Walnusskuchen backen: Omas Geheimnis ist gelüftet
Omas Geheimrezept: Fluffige Apfelpfannkuchen, die Du lieben wirst Omas Geheimrezept: Fluffige Apfelpfannkuchen, die Du lieben wirst
Ofenfrische Buchteln nach Omas Rezept einfach selber backen Ofenfrische Buchteln nach Omas Rezept einfach selber backen

Wem dieses Schmankerl aus Omas Küche noch nicht süß genug ist, kann dazu ein leckeres selbst gemachtes Apfelkompott oder selbst gemachte Vanillesoße genießen. Garniert mit frischem Obst, machen die süßen Nudeln auch optisch etwas her.

TAG24 wünscht guten Appetit!

Wie findest Du das Rezept?

Titelfoto: Midjourney/TAG24

Mehr zum Thema Omas Rezepte: