Milchnudeln wie von Oma: Süße Nudeln bringen Nostalgie pur
Omas Milchnudeln nach altem Rezept zaubern Dir ein wohlig warmes Gefühl, das einfach nach Kindheit schmeckt. Schnappe Dir eine Packung Nudeln, Milch, Zucker und Zimt und koche Dir Dein nostalgisches Lieblingsgericht.
Omas Milchnudeln Rezept
Die Milch schenkt diesem ostdeutschen Nudelgericht eine unvergleichlich cremige Konsistenz. Auch als Dessert sorgen Omas Milchnudeln für strahlende Gesichter.
Vorbereitungszeit
0 Min.
Kochzeit/Backzeit
15 Min.
Gesamtzeit
15 Min.
Menge
2 Portion(en)
Zutaten
- 1 l Milch (3,5 %)
- 400 g Nudeln (z. B. Spirelli)
- 1 Pck. Vanillezucker oder der Abrieb einer Vanilleschote
- 1 TL Zimt
- 2 TL Zucker
Zubereitung
Einen ausreichend großen Topf zur Hand nehmen und ein wenig Pflanzenöl auf den Boden geben. Das Öl sorgt dafür, dass die Milch nicht anbrennt.
Die Milch in den Topf geben und vorsichtig erhitzen. Einen Teelöffel Zucker, ein Päckchen Vanillezucker und die Nudeln hinzugeben. Für 10 bis 15 Minuten köcheln lassen bis die Nudeln die perfekte Konsistenz haben. Ab und zu umrühren nicht vergessen.
Die heißen Milchnudeln nach Omas Art in einer schönen Schüssel servieren. Einen Teelöffel Zimt mit einem Teelöffel Zucker mischen und über den Nudeln verteilen. Je nach Lust und Laune können die süßen Nudeln noch mit Obst oder Apfelmus garniert werden.
Wem dieses Schmankerl aus Omas Küche noch nicht süß genug ist, kann dazu ein leckeres selbst gemachtes Apfelkompott oder selbst gemachte Vanillesoße genießen. Garniert mit frischem Obst, machen die süßen Nudeln auch optisch etwas her.
Titelfoto: Midjourney/TAG24