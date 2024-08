Pflaumen einkochen: Diese Zutat darf nicht fehlen

Du hältst reife Pflaumen oder Zwetschgen in Deinen Händen? Wie wäre es mit einem einfachen leckeren Rezept zum Pflaumen einkochen wie bei Oma? In nur drei Schritten lässt sich das violette Obst für viele Monate haltbar machen. Was dabei auf keinen Fall fehlen darf, ist Zimt.

