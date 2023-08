Gläser sterilisieren: 5 einfache Methoden mit Schritt-für-Schritt-Anleitung

Um Gläser sterilisieren und keimfrei bekommen zu können, wird vor allem eins benötigt: Hitze. Neben dem Wasserbad eignen sich dafür auch der Geschirrspüler, der Backofen und die Mikrowelle. Wie Du bei welcher Methode genau vorgehen solltest und was es zu beachten gibt, erklärt dieser Beitrag.

Die vermutlich bekannteste Methode, um Gläser zu sterilisieren, ist das Auskochen in einem Kochtopf.

1. Schritt: Ein entsprechend großer Topf wird mit Wasser befüllt.

2. Schritt: Die offenen Gläser werden so in den Kochtopf gelegt oder gestellt, dass sie komplett mit Wasser bedeckt sind. Übrigens gehören auch die zugehörigen Deckel mit in den Topf.

3. Schritt: Das Wasser wird nun zum Kochen gebracht, worin die Gläser für mindestens zehn Minuten auskochen sollten.

4. Schritt: Anschließend können die Gläser kurz auf einem sauberen Küchentuch abtropfen und noch in warmen Zustand mit dem Eingemachten abgefüllt werden.

Auf der TAG24-Themenseite Einkochen & Einmachen gibt es viele, tolle Rezepte, wie Lebensmittel dadurch haltbar gemacht werden können.