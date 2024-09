Knusprige Kartoffelpuffer aus rohen Kartoffeln - einfach und lecker

Außen kross und innen weich - so schmecken Kartoffelpuffer besonders gut. Ob als Beilage oder Hauptmahlzeit, dieses Rezept benötigt nur wenige Zutaten und ist einfach in der Zubereitung.

Die fertigen Kartoffelpuffer auf Küchenpapier abtropfen lassen und direkt servieren. Tipp: Zum Warmhalten können die Puffer auf einen Teller gelegt und in den Backofen bei etwa 100 Grad Ober-/Unterhitze (80 Grad Umluft) gestellt werden.

Ausreichend Pflanzenöl oder Butter in der Bratpfanne erhitzen. Die Kartoffelmasse portionsweise mit einer Schöpfkelle oder einem großen Löffel in die Pfanne geben, etwas flach drücken und auf mittlerer Stufe für etwa fünf Minuten von jeder Seite goldbraun anbraten.

Die Zwiebelstücke und die geriebenen Kartoffeln zusammen mit den Eiern, dem Mehl und dem Salz in eine Schüssel geben und alles ordentlich vermengen. Eventuell mit etwas Pfeffer und Muskat abschmecken, nochmals durchrühren.

Anschließend die Kartoffeln schälen und ebenfalls fein reiben. Die Kartoffelmasse in ein Sieb oder Küchentuch geben und gut ausdrücken bzw. abtropfen lassen.

Kartoffelpuffer schmecken sowohl in süßer als auch herzhafter Kombination. © 123Rf/foodandmore

1. Tipp - so werden sie kross: Damit die Kartoffelpuffer schön knusprig werden, sollte eine festkochende Sorte verwendet werden. Außerdem ist es wichtig, die Kartoffeln roh zu reiben. Nimmt man gekochte Kartoffeln, bleiben die Puffer meist zu weich. Ebenso wird empfohlen, die geriebenen Kartoffeln richtig gut auszupressen und ihnen dadurch so viel wie möglich an Feuchtigkeit zu entziehen.

2. Tipp - zusätzlicher Crunch: Für noch mehr Knusprigkeit können der Kartoffelmasse im dritten Schritt ein paar Haferflocken, Semmelbrösel oder Pankomehl hinzugefügt werden.

3. Tipp - mit Kräutern verfeinern: Einen besonderen Geschmack erhält man, wenn man unter die Kartoffelmasse frische, klein gehackte Kräuter mischt. Je nach eigenen Vorlieben eignen sich beispielsweise Basilikum, Petersilie, Majoran, Thymian oder Schnittlauch.

4. Tipp - noch mehr Gemüse: Etwas kreativer im Geschmack werden die Kartoffelpuffer, wenn man im zweiten Schritt ein paar geraspelte Möhren oder Zucchini zu den Kartoffeln gibt. Wichtig ist aber auch hier das anschließende Auspressen der Feuchtigkeit aus der Gemüsemasse.

5. Tipp - alternative Zubereitungen: Kartoffelpuffer lassen sich nicht nur in der Bratpfanne backen, sondern auch im Backofen. Die Variante ist zudem deutlich fettärmer. Die geformten Puffer auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech geben und bei 180 Grad Ober-/Unterhitze (160 Grad Umluft) etwa 40 Minuten backen lassen. Eine weitere Möglichkeit ist es, die Kartoffelpuffer im Waffeleisen zuzubereiten, wodurch sie die typische Waffeloptik erhalten.

TAG24 wünscht gutes Gelingen und einen guten Appetit!