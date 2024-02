Chili con Carne nach Originalrezept: Klassisch, einfach und köstlich

Weitere Ideen für leckere Gerichte gibt es in der großen TAG24-Rezeptewelt unter " Kochen ".

Im Übrigen eignet sich Chili con Carne nicht nur als sättigende und zugleich wärmende Mahlzeit zum Mittag oder am Abend, sondern auch prima als Party-Eintopf. Es lässt sich bereits am Vortag zubereiten, wodurch es seinen Geschmack noch mehr entfalten kann und schließlich als herzhafter Snack gereicht wird.

Lediglich in der Schärfe kann man sich etwas vertun, deshalb sollte man mit den Gewürzen sparsam umgehen und nur bei Bedarf nachwürzen. Ohne Hackfleisch kann das Chili auch in der vegetarischen Küche zubereitet werden.

Ein leckeres Chili con Carne zuzubereiten ist im Prinzip kein Hexenwerk, da alle Zutaten einfach nach und nach in einen Topf gegeben werden, um zu braten bzw. zu kochen.

1. Schritt: Die Zwiebeln und Knoblauchzehen werden geschält und in feine Würfel geschnitten. Die Paprika entkernen, gründlich waschen und in kleine Stücke schneiden. Den Mais und die Bohnen in ein Sieb gießen und gut abtropfen lassen.

2. Schritt: Etwas Pflanzenöl in einem Bräter oder großem Topf erhitzen und die Zwiebel- sowie Knoblauchwürfel darin andünsten. Das Hackfleisch dazugeben und alles gut anbraten. Immer wieder mit einem Pfannenwender durchrühren, bis das Hackfleisch schön krümelig ist.

3. Schritt: Die Paprikastückchen und das Tomatenmark werden nun mit in den Topf gegeben, kurz anrösten lassen. Die Tomaten sowie die Gewürze (Paprikapulver, Kreuzkümmel, Chilipulver, Cayennepfeffer) hinzufügen und alles mit der Brühe ablöschen. Ordentlich durchrühren und bei mittlerer Hitze etwa 30 Minuten köcheln lassen. Wenn die Flüssigkeit zu sehr verkocht, mit etwas Brühe auffüllen.

4. Schritt: Kidneybohnen und Mais dazugeben und das Chili noch einmal etwa 10 Minuten garen lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Das Chili con Carne mit einem Klecks saure Sahne oder Crème fraîche servieren. Dazu passen frisches Baguette bzw. Fladenbrot, Süßkartoffel-Pommes, Nachos oder Reis.