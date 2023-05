Frittata-Rezept: So schnell und einfach gelingt das italienische Omelett

Da Du für eine Frittata nur wenige Zutaten brauchst und diese in zahlreichen Varianten zubereiten kannst, ist die italienische Eierspeise ein wunderbares Resteessen.

Die italienische Frittata wird gern mit dem klassischen Omelett verwechselt. Das Besondere an der Frittata ist, dass man das Ei in der Pfanne oder im Ofen stocken lässt. Anschließend kann die Frittata wie eine Art Kuchen serviert werden.

Bei der Zubereitung kommt darauf an, wie viel Zeit Du hast. Die Frittata kannst Du im Ofen backen oder einfach in der geschlossenen Pfanne auf dem Herd stocken lassen, was die schnellere Variante wäre.

Für die Zubereitung werden ein Messer, ein Brett, eine große Schüssel, ein Schneebesen und eine Pfanne mit hohem Rand, welche auch für den Ofen geeignet ist, benötigt.