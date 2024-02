Promi-Auflauf bei Rosenmontagszügen: Nicht nur Politiker werfen Kamelle!

Köln - In Nordrhein-Westfalen haben sich kurz vor dem Start der Rosenmontagszüge als Höhepunkt des Karnevals einige prominente Überraschungen ergeben.

Zum Höhepunkt im Karneval rollen wieder kilometerlange Rosenmontagszüge durch die Hochburgen. © Federico Gambarini/dpa

Wenn der rund 8,5 Kilometer lange Zug durch die größte NRW-Stadt rollt, wird sich Regierungschef Hendrik Wüst (48, CDU) unters Fußvolk mischen. Die stundenlange Tour bestreitet der Ministerpräsident per Pedes Seite an Seite mit den Jecken der Karnevalsgesellschaft Rocholomäus, wie die Düsseldorf Staatskanzlei am Sonntag verriet.

Innenminister Herbert Reul (71, CDU) ist beim Traditionskorps Altstädter Funken dabei, kündigte das Festkomitee Kölner Karneval an. Der Erzbischof von Berlin, Heiner Koch (69), ist mit von der Partie, ebenso Oberbürgermeisterin Henriette Reker (67, parteilos).

Vom Präsidentenwagen aus werden Tagesschau-Moderator Thorsten Schröder (56), der Kölner Regierungspräsident Thomas Wilk (53, SPD) und NRW-Landtagsvizepräsidentin Berivan Aymaz (51) Kamelle werfen.

Die Jecken können sich auch auf bekannte Gesichter aus Kultur und Unterhaltung freuen - etwa Stand-up-Comedienne Negah Amiri (30) oder Influencerin Farina Opoku (32). Und erneut fahren viele Profis des 1. FC Köln und Trainer Timo Schultz (46) mit.