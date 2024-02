Pochiertes Ei: Schritt für Schritt zum sanft gar gezogenen Ei

Pochieren ist nicht die einfachste Art, ein Ei zuzubereiten, dafür umso köstlicher. © 123rf/ikterna

Wer sein Frühstücksei mal auf eine besondere Art und Weise zubereiten möchte, sollte es mit einem pochierten Ei versuchen. Dabei wird das aufgeschlagene Ei ohne Schale in siedendem Wasser gegart und ist nach wenigen Minuten verzehrfertig.

Das Eiweiß wird bei dieser Garmethode wunderbar weich, während das Eigelb im Inneren fluffig-cremig bleibt. Außerdem entfällt das oftmals mühselige Schälen.

Ein pochiertes Ei schmeckt aber längst nicht nur zum Butterbrot, sondern auch als Einlage in Suppen, als Eier Benedict oder Florentine, auf knackigem Salat, zu frischem (Blatt-) Spinat, auf Bratkartoffeln oder zu Salzkartoffeln mit Senfsoße.

Also nicht scheuen, sondern ran an die Zubereitung. Denn die ist gar nicht so kompliziert, wie viele vielleicht denken.