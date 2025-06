Kirschen richtig einfrieren - So klappt's mit Frische und Aroma

Idealerweise gibt man sie direkt nach der Ernte oder nach dem Kauf in das Gefrierfach.

Die Kirschsaison ist kurz, doch die Lust auf fruchtige Süße hält oft viel länger an. Ob für Kuchen, Smoothies, Kompott oder als Snack - eingefrorene Kirschen sind eine praktische Möglichkeit, den Sommer zu konservieren.

Auch wenn das Einfrieren von Kirschen recht unkompliziert von der Hand geht, sollte das Steinobst gut vorbereitet werden. So kann man die Früchte beim späteren Auftauen direkt verwenden, ohne dass sie matschig werden oder an Geschmack verlieren.

Anschließend die vorgefrorenen Kirschen in einen Gefrierbeutel oder einen anderen geeigneten Behälter umfüllen, dabei je nach Verwendungszweck portionieren und luftdicht verschließen. So kann man Gefrierbrand vorbeugen .

Damit Kirschen beim Einfrieren nicht zu einem einzigen Klumpen zusammenfrieren, empfiehlt es sich, sie zuerst einzeln vorzufrieren. Dafür legt man die Früchte nebeneinander auf ein Backblech oder einen Teller und stellt sie für etwa zwei bis drei Stunden in den Tiefkühler.

Im Grunde kommt es darauf an, wofür man die gefrorenen Kirschen verwenden möchte. Für Kuchen und Ähnliches genügt es, wenn Früchte leicht angetaut sind. So behalten sie beim Backen ihre Form.

Kann man Kirschen roh einfrieren oder müssen sie blanchiert werden?

Nein. Im Gegensatz zu anderen Lebensmitteln wie beispielsweise einigen Gemüsesorten muss man Kirschen nicht blanchieren (also in kochendem Wasser kurz erhitzen und anschließend sofort in Eiswasser abkühlen). Sie können direkt roh eingefroren werden.

Kirschen mit oder ohne Stein einfrieren?

Beides ist möglich. Bei Kirschen mit Kern bleibt die Struktur des Fruchtfleischs sowie mehr Aroma beim Auftauen erhalten. Kirschen ohne Kerne können dagegen direkt verarbeitet werden. Es kommt also eher auf den späteren Verwendungszweck an.

Welche Kirschsorten eignen sich besonders gut zum Einfrieren?

Grundsätzlich lassen sich alle Kirschsorten einfrieren. Besonders reife, dunkle Früchte eignen sich gut, da sie auch nach dem Auftauen noch genügend Süße enthalten.

Wie lange sind eingefrorene Kirschen haltbar?

Luftdicht verschlossen und bei entsprechender Temperatur sind Kirschen rund zehn bis zwölf Monate im Gefrierschrank haltbar.

Wann ist der beste Zeitpunkt zum Einfrieren?

Direkt nach der Ernte bzw. dem Einkauf, wenn die Kirschen frisch, fest und reif sind. So bleibt am meisten Geschmack erhalten.