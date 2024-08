Grüne Bohnen kochen? So lange brauchen sie wirklich

Vor dem Kochen müssen die grünen Bohnen geputzt werden. © 123RF/shaiith

Zum Kochen der Bohnen wird ein großer Topf mit Salzwasser erhitzt. Zuerst werden die Bohnen geputzt und je nach Belieben halbiert.

Die Bohnen kochen für 10 bis 12 Minuten bis sie gar sind und trotzdem noch Biss haben. Am besten werden sie in einem Topf mit Deckel gekocht. Werden die grünen Gartenschätze in einer Pfanne zubereitet, sollten sie 15 bis 20 Minuten in Brühe köcheln. Die Sorte, Dicke und Größe der Bohnen beeinflusst die Kochzeit ebenso.

Klein gehackte Zwiebeln oder Speck verleihen ihnen noch ein besonders herzhaftes Aroma.

Gekochte Bohnen eignen sich nicht nur als Beilage, sondern auch als Hauptbestandteil eines Bohnensalats.