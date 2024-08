Bohnen einfrieren: Dieser Tipp hält die Ernte frisch

Bohnen einfrieren ist kinderleicht und braucht lediglich einen kleinen Vorbereitungsschritt, damit die Hülsenfrüchte auch im Tiefkühler nicht an Qualität verlieren. Blanchieren heißt das Zauberwort.

Zuerst wird die gewünschte Menge grüne Bohnen in einem Sieb ordentlich abgewaschen und von Schmutz befreit. Die Stielenden und Spitzen sowie schadhafte Stellen werden mit einem scharfen Messer weggeschnitten. Sind die Bohnen bereits sehr groß gewachsen, empfiehlt es sich, die Fäden zu entfernen.

Dann heißt es im Sommer Bohnen einfrieren, um noch lange einen Vorrat an frischen Bohnen genießen zu können.

Die Ernte an Buschbohnen und Stangenbohnen fällt reicher aus als die leckeren Gartenschätze verbraucht werden können?

Die Bohnen nach dem Blanchieren schnell herunterkühlen, abtropfen lassen und abtrocknen. © 123RF/composterbox

Damit die Stangenbohnen oder Buschbohnen nichts an Farbe und Geschmack einbüßen, können sie vor dem Einfrieren blanchiert werden. Je nach Bedarf bleiben die Bohnen am Stück oder werden in kleine Stücken geschnitten.

Für das Blanchieren sollte ein großer Topf mit gesalzenem Wasser zum Kochen gebracht werden. In der Zwischenzeit wird eine Schüssel mit kaltem Wasser, am besten durch Eiswürfel ergänzt, vorbereitet.

Ist das Wasser sprudelnd kochend heiß, werden die geputzten Bohnen hineingegeben und kurz gekocht. Nun einfach die grünen Bohnen mit dem Schöpflöffel dem heißen Wasser entnehmen und in das eiskalte Wasser geben.

Die fertig blanchierten Bohnen in ein Sieb geben und schließlich ordentlich auf einem Küchentuch trockentupfen, damit es beim Einfrieren nicht zur Bildung von Eiskristallen kommt.

Die Bohnen am besten in mehreren gut verschließbaren Gefrierbeuteln oder Dosen in das Tiefkühlfach geben.