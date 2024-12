Stollen richtig lagern: So bleibt der Christstollen lange saftig

Der traditionelle Weihnachtskuchen erinnert mit seiner Form an das Christkind, welchen in Windeln eingewickelt in der Krippe liegt. Mittlerweile gibt es ihn nicht nur klassisch Rosinen, Orangeat und Zitronat gefüllt, sondern in verschiedensten Varianten z. B. mit Mandeln, Marzipan oder Mohn.

1. Bei einem selbst gebackenen Stollen ist das Buttern und Versiegeln mit Zucker des noch warmen Stollens am Ende sehr wichtig, damit der Stollen so schön saftig bleibt und die Zuckerschicht ihn etwas isoliert.

Die beste Methode ist es, den Stollen noch warm zu buttern und mit normalem Zucker zu bestreuen. Den Stollen z. B. auf einem Kuchenrost ein wenig ruhen und abkühlen lassen, dann mit Puderzucker bestreuen, bis eine gleichmäßige und dicke Zuckerschicht entstanden ist. Mischt man etwas Speisestärke in den Puderzucker, dann verfärbt sich dieser nicht. Anschließend sollte man den Stollen vollständig abkühlen lassen, denn sonst fängt der Stollen in der Verpackung an zu schwitzen und zu schimmeln.

2. Der ausgekühlte Stollen sollte luftdicht verpackt werden.

Der Stollen kann je nach persönlicher Präferenz vollständig in Alufolie, ein Leinentuch, Back- oder Pergamentpapier gewickelt werden. Dann sollte er in einen Stollenkarton, eine Blechdose oder einen Beutel gelegt werden. Wichtig ist das Behältnis oder die Hülle den Stollen frisch hält und die Feuchtigkeit reguliert. Es darf in jedem Fall keine Luft an den frischen Stollen gelangen.

3. Der verpackte Stollen sollte an einem kühlen und dunklen Ort gelagert werden.

Der Kühlschrank ist als Lagerplatz für Christstollen ungeeignet, da der Stollen dort schnell austrocknet. Um einen Stollen zu lagern, eignen sich kühle Orte wie die Fensterbank in einem nicht beheizten Raum, die dunkle Speisekammer oder der trockene Keller. Die ideale Lagertemperatur für Stollen liegt zwischen 3 und 12 Grad. Wer den Stollen auf dem Balkon lagern möchte, sollte darauf achten, dass es nicht friert und weder Luft noch Feuchtigkeit an den Stollen kommen.

4. Für den vollen Geschmack muss der Stollen ziehen bzw. reifen.

Den typischen Geschmack erhält der Stollen, wenn er bis zu vier Wochen lagert, da die Gewürze und Früchte ihr Aroma voll entfalten können und es durch den ganzen Weihnachtskuchen zieht.