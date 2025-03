Brot einfrieren leicht gemacht - So bleibt es lange frisch

Doch auch bei optimalen Lagerungsbedingungen wird das Brot früher oder später altbacken und fängt im ungünstigsten Fall vorzeitig an zu schimmeln. Zeigen sich solch weiße bis grünliche Flecken muss das ganze Brot entsorgt werden, da die Schimmelsporen bereits das gesamte Lebensmittel durchzogen haben können.

Nur leider bleiben die Backwaren nicht allzu lange so frisch und werden schnell hart und trocken. Daher sollten sie möglichst kühl, vor Licht und Feuchtigkeit geschützt gelagert werden. Dafür eignen sich Brottöpfe sowie Brotkästen aus Keramik, Holz oder Ton besonders gut.

Brot und Brötchen schmecken frisch und knusprig immer noch am besten, ganz gleich ob sie selbstgebacken oder beim Bäcker gekauft wurden.

Allerdings verliert ein ganzes Brot weniger Feuchtigkeit und trocknet daher nicht so schnell aus.

Der entscheidende Vorteil von in Scheiben geschnittenem Brot ist, dass es sich später ganz nach Bedarf portionsweise auftauen lässt. Zudem kann es meist platzsparender im Gefrierfach verstaut werden.

Brot kann sowohl als ganzer Laib als auch in Scheiben eingefroren werden.

Das Brot in einen Gefrierbeutel legen, die Luft ausstreichen und anschließend gut verschließen. Alternativ zu den Plastikbeuteln können auch Bienenwachstücher, Edelstahl- oder Glasboxen sowie geeignete Stoffbeutel verwendet werden.

Das Brot mit einem sauberen Messer halbieren oder in einzelne Scheiben schneiden. Bei ausreichend Platz kann es auch im Ganzen bleiben.

Gefrierbrand ist meist unbedenklich, vermindert jedoch die Qualität des Lebensmittels. © 123RF/zzzdim

Als Gefrierbrand werden ausgetrocknete, verfärbte Stellen meist am Rand bei tiefgefrorenen Lebensmitteln bezeichnet. Auch wenn Gefrierbrand nicht gesundheitsschädlich ist, so leiden dennoch Qualität und Geschmack des Gefrierguts darunter. Die betroffenen Stellen können bei der Zubereitung zäh werden.

Gefrierbrand entsteht, wenn Wasser verdunstet. Das kann bei undichten Verpackungen sowie durch unnötiges Öffnen des Gefrierfachs passieren.

Weiße Flecken am gefrorenen Brot sind also kein Schimmel, sondern Gefrierbrand bzw. kleine Eiskristalle. In der Regel verschwinden diese, wenn das Brot aufgetaut ist.

Um Gefrierbrand bei Brot zu vermeiden, muss das Lebensmittel richtig luftdicht verpackt sein. Außerdem sollte der Gefrierschrank möglichst selten und dann auch nur kurz geöffnet werden.