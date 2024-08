Zucchini einfrieren: So kannst Du das Gemüse haltbar machen

Welche Möglichkeiten es dafür gibt und was Du dabei beachten solltest, erfährst Du im folgenden Artikel.

Während der Zucchinisaison bauen viele Menschen das leckere Kürbisgewächs im Garten oder auf dem heimischen Balkon selbst an. Wenn die Ernte üppig ausfällt, kann man das übrig gebliebene Gemüse in der Regel nicht direkt verbrauchen.

Beim Einfrieren von Zucchini stehen Dir drei Optionen zur Verfügung. Je nachdem, in welchem Zustand die Zucchini ist, bietet sich je eine der Optionen an.

Zucchini sollte man nicht als ganze Frucht einfrieren. Wasche sie vorher und trockne sie gut ab. Dann kann man sie in Würfel oder Scheiben schneiden. Lege sie in ein Sieb, bestreue sie mit etwas Salz und lasse alles für etwa fünf bis zehn Minuten ziehen. Spüle die Zucchini jetzt erneut ab und lasse alles gut abtropfen. Nun kannst Du sie in einer luftdichten Dose oder einem Gefrierbeutel ins Tiefkühlfach legen und darin lagern.