Gefüllter Kürbis mit Hackfleisch: Einfaches Rezept mit Hokkaido, Lauch und Käse

Den Backofen auf 180 Grad (Ober-/Unterhitze) vorheizten. Die Kürbisse offen in eine gefettete Auflaufform oder auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Die Deckel daneben legen. Mit etwas Öl bestreichen und mit Salz bestreuen. Die Kürbisse in den Ofen schieben und für circa 15 Minuten backen.

Während die Kürbisse im Ofen backen, kann man die Füllung vorbereiten. Die Zwiebeln und den Knoblauch schälen. Beides in kleine Stücke haken. Den Lauch zerkleinern. Das restliche Kürbisfleisch kleinschneiden. Den Feta würfeln.

Schritt 4

Öl in einer Pfanne erhitzen und die Zwiebeln glasig anschwitzen. Knoblauch und Lauch hinzugeben und kurz abraten. Das Tomatenmark in die Pfanne geben und vermischen. Nun das Hackfleisch hinzufügen und krümelig anbraten. Anschließend gibt man das Kürbisfleisch hinzu und brät es an. Alles mit den stückigen Tomaten und Crème fraîche vermischen. Die Masse würzen und vom Herd nehmen.