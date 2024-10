Vegetarisch gefüllter Kürbis: Einfaches Rezept mit Reis und Feta

Den Backofen auf 200 Grad (Ober-/Unterhitze) vorheizten. Die Kürbisse von Erdresten und anderen Verschmutzungen befreien. Kürbisse halbieren und die Kerne entfernen. Die Kürbisse in eine gefettete Auflaufform oder auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Mit etwas Öl bestreichen und mit Salz bestreuen. In den Ofen schieben und für 15 Minuten backen.

Die Zwiebel und den Knoblauch schälen. Beides in kleine Stücke schneiden. Die Pilze putzen und zerkleinern. Circa zwei Esslöffel Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und darin die Zwiebeln glasig anschwitzen. Die Pilze und den Knoblauch hinzugeben und anbraten. Den Reis in die Pfanne mischen und alles gut würzen.