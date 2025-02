Nudel-Schinken-Auflauf-Rezept: Blitzschnell, einfach und so lecker!

Schritt 1

Zwiebeln in feine Würfel schneiden und Knoblauch pressen. Den Kochschinken in Würfel oder Streifen schneiden. Der Ofen wird auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt.

Zwiebeln, Knoblauch und Tomatenmark in die Auflaufform geben und mit der Sahne und Gemüsebrühe aufschütten. Mit etwas Pfeffer und einer Messerspitze Muskat würzen und alles gut mit einem Schneebesen verrühren.