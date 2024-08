Rezept für Rigatoni al forno: So schmeckt es wie beim Italiener

Die Zwiebel und den Knoblauch schälen und in kleine Würfel schneiden. Reichlich Olivenöl in einer Pfanne erhitzen. Nun die Zwiebeln und den Knoblauch in die Pfanne geben. Das Ganze glasig anschwitzen.

Schritt 3

Wasser in einem großen und in einem kleinen Topf zum Kochen bringen. Das Wasser im großen Topf salzen und die Nudeln nach Packungsanweisung kochen, bis fast gar sind. Die Eier im kleinen Kopf hart kochen, abkühlen lassen, schälen und drei davon in kleine Stücke schneiden. Die Soße abschmecken und vom Herd nehmen. Die Nudeln abgießen und in eine große Schüssel füllen.