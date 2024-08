Gefüllte Champignons mit Feta und italienischen Kräutern - Schnelles Rezept

Die Knoblauchzehe fein hacken. Den Feta in eine Schüssel bröseln. Die Kräuter, den Knoblauch und den Pfeffer hinzugeben. Alles gut vermischen.

Schritt 2

Den Ofen auf 180 Grad (Ober-/Unterhitze) vorheizen. Die Champignons putzen und die Stiele entfernen. Nun die Fetamasse vorsichtig in die Champignons drücken und diese dann nebeneinander in eine leicht eingeölte Auflaufform stellen. Die Form in den Ofen schieben und circa 20 Minuten backen.