Gefüllte Eier nach DDR-Rezept
Gefüllte Eier sind etwas in Vergessenheit geraten. Eigentlich schade, schließlich schmeckt der kleine Protein-geladene Snack wunderbar, macht satt und kann sehr vielfältig variiert werden.
Weitere Rezepte mit Eiern findest Du in unserer Rezeptwelt.
Gefüllte Eier nach Omas Rezept
Alles, was schmeckt: Bei der Zubereitung von gefüllten Eiern gibt es kaum Grenzen. Mit Thunfisch, Pesto, Roter Beete, sättigenden Beilagen wie untergerührtem Couscous oder auch scharfen Zutaten – Eier lassen sich vielfältig kombinieren.
Viele Gäste lieben gefüllte Eier. Omas Rezept mit Mayonnaise lässt sich so für jeden Geschmack erweitern.
Vorbereitungszeit
20 Min.
Kochzeit/Backzeit
0 Min.
Gesamtzeit
20 Min.
Menge
16 Portion(en)
Zutaten
- 8 hart gekochte Eier
- 2 EL Mayonnaise oder Remoulade
- 1 TL Senf
- Prise Salz
- Prise Pfeffer
- Spritzer Zitronensaft oder Essig
- optional: klein geschnittener Schinken
Zubereitung
Die Eier für ungefähr 10 bis 15 Minuten in ausreichend Wasser hart kochen. Anschließend abschrecken und vorsichtig pellen ohne das Eiweiß zu verletzen.
Die abgekühlten Eier längs oder quer halbieren und vorsichtig das Eigelb in eine Schüssel löffeln. Das Eigelb mit Mayonnaise, Senf, Salz, Pfeffer, einem Schuss Zitronensaft und nach Belieben klein geschnittenem Schinken vermengen.
Die Masse in die ausgehöhlten Eierhälften geben und kühl stellen. Wer es ganz adrett anrichten möchte, benutzt dafür einen Spritzbeutel. Zum Servieren gern mit ein wenig Schnittlauch oder Paprikapulver garnieren.
💡 Tipp für alle, die gefüllte Eier lieben: Probiere doch auch mal unser klassisches russische Eier Rezept - eine würzige Variante, die garantiert gut ankommt!
Pikante gefüllte Eier: "Enjoy deviled eggs"
In englischsprachigen Ländern wird für gefüllte Eier meist der Begriff deviled eggs verwendet (engl. devil zu Deutsch Teufel), hier ist die scharfe, also "teuflische" Variante namensgebend (allerdings werden auch die nicht pikanten Varianten deviled eggs genannt). Wer etwas Schärfe ins Spiel bringen möchte, ist mit diesem Rezept gut beraten:
Zutaten
- 8 Eier
- 2 EL Tomatenmark
- 1/2 TL Chilipulver/Cayennepfeffer oder 1 TL Sambal Oelek
- Prise Salz
- Prise Pfeffer
- Spritzer Zitronensaft oder Essig
Die Zubereitung für scharfe gefüllte Eier ist die gleiche wie die der klassischen Variante.
Tipps für gefüllte Eier
Das Auge isst mit: Für die perfekte Optik hilft ein Spritzbeutel, mit dem man die zubereitete Füllung in das ausgehöhlte, gekochte Eiweiß geben kann. Wer keinen Spritzbeutel zur Hand hat, nimmt einfach einen Gefrierbeutel, füllt die Masse hinein, drückt alles in eine Ecke und schneidet vorsichtig eine kleine Spitze ab. Auf der anderen Seite wird der Beutel nun zugedreht, sodass die Eigelbmasse mit etwas Druck aus der Spitze gepresst werden kann. Bei Bedarf wird die Öffnung vergrößert.
2. Tipp: Haltbarkeit
Ein bis zwei Tage sind gefüllte Eier im Kühlschrank haltbar. Wer eine leicht verderbliche Zutat wählt (zum Beispiel Kaviar), sollte die Häppchen lieber am Tag der Zubereitung verzehren.
3. Tipp: Garnieren
Mit der richtigen Garnitur verleiht man dem herzhaften Häppchen einen apartes und appetitliches Aussehen.
Läuft Dir schon das Wasser im Munde zusammen?
TAG24 wünscht guten Appetit!
Titelfoto: 123rf/ivanmateev