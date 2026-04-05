Gefüllte Eier nach DDR-Rezept: So bereitest Du den beliebten Snack mit Omas Zutatenliste zu. Ideal für Feiern, Brunch & als Fingerfood-Klassiker!

Gefüllte Eier sind etwas in Vergessenheit geraten. Eigentlich schade, schließlich schmeckt der kleine Protein-geladene Snack wunderbar, macht satt und kann sehr vielfältig variiert werden. Weitere Rezepte mit Eiern findest Du in unserer Rezeptwelt.

Gefüllte Eier nach Omas Rezept

Alles, was schmeckt: Bei der Zubereitung von gefüllten Eiern gibt es kaum Grenzen. Mit Thunfisch, Pesto, Roter Beete, sättigenden Beilagen wie untergerührtem Couscous oder auch scharfen Zutaten – Eier lassen sich vielfältig kombinieren.

Viele Gäste lieben gefüllte Eier. Omas Rezept mit Mayonnaise lässt sich so für jeden Geschmack erweitern.

Vorbereitungszeit 20 Min. Kochzeit/Backzeit 0 Min. Gesamtzeit 20 Min. Menge 16 Portion(en) Zutaten 8 hart gekochte Eier

2 EL Mayonnaise oder Remoulade

1 TL Senf

Prise Salz

Prise Pfeffer

Spritzer Zitronensaft oder Essig

optional: klein geschnittener Schinken Zubereitung Schritt 1 Die Eier für ungefähr 10 bis 15 Minuten in ausreichend Wasser hart kochen. Anschließend abschrecken und vorsichtig pellen ohne das Eiweiß zu verletzen. Schritt 2 Die abgekühlten Eier längs oder quer halbieren und vorsichtig das Eigelb in eine Schüssel löffeln. Das Eigelb mit Mayonnaise, Senf, Salz, Pfeffer, einem Schuss Zitronensaft und nach Belieben klein geschnittenem Schinken vermengen. Schritt 3 Die Masse in die ausgehöhlten Eierhälften geben und kühl stellen. Wer es ganz adrett anrichten möchte, benutzt dafür einen Spritzbeutel. Zum Servieren gern mit ein wenig Schnittlauch oder Paprikapulver garnieren.

💡 Tipp für alle, die gefüllte Eier lieben: Probiere doch auch mal unser klassisches russische Eier Rezept - eine würzige Variante, die garantiert gut ankommt!

Pikante gefüllte Eier: "Enjoy deviled eggs"

In englischsprachigen Ländern wird für gefüllte Eier meist der Begriff deviled eggs verwendet (engl. devil zu Deutsch Teufel), hier ist die scharfe, also "teuflische" Variante namensgebend (allerdings werden auch die nicht pikanten Varianten deviled eggs genannt). Wer etwas Schärfe ins Spiel bringen möchte, ist mit diesem Rezept gut beraten: Zutaten

8 Eier



2 EL Tomatenmark

1/2 TL Chilipulver/Cayennepfeffer oder 1 TL Sambal Oelek



Prise Salz

Prise Pfeffer

Spritzer Zitronensaft oder Essig Die Zubereitung für scharfe gefüllte Eier ist die gleiche wie die der klassischen Variante.

Tipps für gefüllte Eier

Gefüllte Eier: Die kleinen Häppchen sind ein nahrhafter Snack. © 123RF/lenyvavsha