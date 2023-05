Gefüllte Aubergine mit Hackfleisch: Pikant & würzig

Um Auberginen eher klassisch zu verarbeiten, kommen sie mit Hackfleisch gefüllt und Käse bestreut zum Backen in den Ofen. Fügt man aber noch ein paar orientalische Gewürze wie Kurkuma hinzu, erhält man eine Variante der gefüllten Auberginen türkischer Art.

Gefüllte Auberginen türkischer Art schmecken herrlich pikant. © 123rf/gkrphoto

Die Aubergine gehört zur Familie der Nachtschattengewächse und hat in unseren Breiten von Juli bis Oktober Saison, währenddessen sie regional frisch verfügbar ist.

Da Auberginen Bitterstoffe und den schwachen Giftstoff Solanin enthalten, eignen sich die Früchte nicht zum Rohverzehr. Auch ungewürzt findet die Eierfrucht vermutlich nicht viele Anhänger.

Mit den passenden Zutaten und der richtigen Zubereitung kann die Aubergine dann aber doch noch so manchen Gemüsemuffel überzeugen. Sie eignet sich nämlich nicht nur für Fleischgerichte, sondern kann auch in vegetarischen Speisen geschmacklich so richtig zur Geltung kommen.

Wer sich einen Hauch von Urlaub und Sommer auf den Esstisch zu Hause zaubern möchte, sollte die Aubergine gefüllt mit Hackfleisch türkischer Art ausprobieren. Eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung erhältst Du in diesem Ratgeber.

