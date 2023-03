Shakshuka: So Einfach, schnell und orientalisch lecker kochst du das Kultgericht

Shakshuka ist ein würziges Gericht aus Tomaten und Eiern und ist vor allem in orientalischen Ländern beliebt. Aber auch hierzulande wird Shakshuka gerne gegessen. Mit Gewürzen wie Paprika und Kreuzkümmel verleihst Du Deinem Shakshuka die typisch orientalische Geschmacksnote.

Shakshuka stammt aus der orientalischen Küche, die Zubereitung gelingt in wenigen Schritten. © 123RF/tbralnina

Shakshuka soll seinen Ursprung in Nordafrika haben. Das Wort wird aus dem Arabischen abgeleitet und bedeutet so viel wie "Mischung". In Israel gilt Shakshuka sogar als Nationalgericht. Dort wird es hauptsächlich zum Frühstück gegessen, man könnte es aber auch als Mittag- oder Abendessen servieren.

Shakshuka besteht im Wesentlichen aus drei Zutaten: Zwiebeln, Tomaten und Eiern. Natürlich kannst Du das Gericht mit weiteren Zutaten wie z. B. Paprika, Chilis und Petersilie verfeinern.

Charakteristisch für Shakshuka sind die pochierten Eier. Durch kurzes Auflegen des Deckels bildet sich eine weiße Schicht über den Eidottern. Der Deckel sollte dabei allerdings nicht zu lange aufliegen, sodass der Dotter nicht zu fest wird und noch einen leicht flüssigen Kern hat. Zu Shakshuka reicht man traditionell Pita-Brot und Humus.

Wie Du Shakshuka ganz leicht zubereiten kannst, zeigt Dir TAG24.

