Diese zwei Tortellini-Auflauf-Rezepte überzeugen die ganze Familie

In der simpelsten Form überzeugt er neben den Tortellini nur mit Tomate und Mozzarella. Wer mag, kann das Rezept jedoch auch mit verschiedenem Gemüse erweitern. Toll ist, dass dieser Tortellini Auflauf vegetarisch ist.

1. Schritt: Lasse den Ofen auf Ober-/Unterhitze bei 180 Grad vorheizen.

2. Schritt: Schäle die Zwiebel und Knoblauchzehe und hacke sie klein. Wasche außerdem die Cherrytomaten und teile sie in zwei Hälften. Schneide zudem den Mozzarella in dünne Scheiben. Je nach Geschmack kannst Du außerdem schon optionales Gemüse putzen und schneiden.

3. Schritt: Gib etwas Öl in die Pfanne und brate die Zwiebel und den Knoblauch darin an. Brate ein wenig später auch das Tomatenmark eine Weile mit an.

4. Schritt: Gib nun die Sahne, die gehackten Tomaten sowie die Kräuter hinzu und verrühre das Ganze eine Weile.

5. Schritt: Fülle die Tortellini in die Auflaufform und gib die Soße aus der Pfanne hinzu. Vermische alles. Auch das optionale Gemüse kann nun hineingemischt werden.

6. Schritt: Belege den Auflauf nun mit den Tomatenhälften und Mozzarellascheiben. Garniere gegebenenfalls mit Basilikumblättern.

7. Schritt: Gib den Auflauf nun in den vorgeheizten Ofen und lasse ihn etwa 20 Minuten bei 180 Grad backen.