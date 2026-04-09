Riesiger "Nudossi"-Rückruf: Diese Gläser sind von Salmonellen befallen

Radebeul - Schlechte Nachrichten für alle Feinschmecker am Frühstückstisch: Der ostdeutsche Schoko-Aufstrich "Nudossi Haselnuss-Nougat-Crème" wird teilweise zurückgerufen. Wie die Sächsische und Dresdner Back- und Süßwaren GmbH vor wenigen Stunden mitteilte, bestehe der Verdacht von Salmonellen.

Wer den Aufstrich direkt über die Website des Unternehmens bestellt hat, werde laut Hersteller aktiv kontaktiert. © Fotomontage/PR/Nudossi/123RF/arx0nt

Betroffen sind 300-Gramm-Gläser mit 36 Prozent Haselnüssen ohne Palmöl. Konkret handelt es sich bei dem Rückruf um jene Produkte, die ein Ablaufdatum zwischen dem 1. August und dem 30. September 2026 haben.

Der aus Radebeul stammende Aufstrich birgt mögliche hohe Gesundheitsrisiken. Wie das Unternehmen bekannt gab, wurden in einzelnen Chargen Salmonellen festgestellt. Mehrere Untersuchungen haben den Verdacht schließlich bestätigt.

Nach derzeitigem Stand deute vieles darauf hin, dass ein verunreinigter Rohstoff der Übeltäter sein könnte - bewiesen wurde das jedoch noch nicht.

Verbraucher werden nun dringend darum gebeten, die betroffenen "Nudossi"-Gläser nicht zu essen. Stattdessen sollen die Produkte entsorgt werden. Wie die Firma erklärte, sei eine Rückgabe im Handel "nicht vorgesehen".