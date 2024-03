Chinakohl Salat: Rezept für knackigen Salat mit Dressing

Die Zubereitung geht dabei denkbar schnell und einfach. Denn beim Chinakohl sind selbst die Blattrippen sehr zart, sodass sie problemlos mitgegessen werden können. Zusammen mit ein paar weiteren Gemüse- oder Obstsorten und einem leichten Dressing kann man sich in nur wenigen Minuten einen frischen, saftigen Salat zaubern.

Deshalb bietet sich dieses Gemüse prima dafür an, es roh zu einem köstlichen Chinakohl Salat zu verarbeiten.

Im Vergleich zu vielen anderen Kohlsorten schmeckt Chinakohl angenehm mild und frisch. Selbst in ungegartem Zustand ist er sehr bekömmlich und magenverträglich.

1. Schritt: Die äußeren bzw. welken Blätter vom Chinakohl entfernen, anschließend den Kohl gründlich waschen und abtropfen lassen. Den Chinakohl halbieren und das dicke Ende großzügig abschneiden, den Rest in schmale Streifen schneiden und in eine große Schüssel geben.

2. Schritt: Die Möhre schälen, vierteln und in dünne Streifen schneiden, beide Enden entfernen. Die Frühlingszwiebeln waschen, welke Blätter und Wurzel entfernen und in feine Ringe schneiden. Alle Gemüsestücke zum Chinakohl in die Schüssel geben. Die Petersilie waschen und klein hacken, beiseite stellen.

Tipp: Wer sich das Schneiden vom Chinakohl und der Möhre sparen möchte, kann beides auch mit einem Gemüsehobel klein hobeln.

3. Schritt: Für das Dressing werden Öl, Essig und Zucker in eine kleine Schüssel gegeben, mit Salz und Pfeffer gewürzt und alles gut verrührt.

4. Schritt: Die Marinade über den Salat verteilen, miteinander vermischen und etwa eine viertel Stunde ziehen lassen.

Vor dem Servieren den Chinakohl-Salat nochmals gut durchrühren, bei Bedarf mit Salz und Pfeffer abschmecken und mit der fein gehackten Petersilie garnieren.