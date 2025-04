Pikante Pizza Muffins: Die leckere Fusion aus Pizza und Muffin

Das frische Gemüse (Zwiebel, Paprika, Tomate) waschen bzw. schälen, gegebenenfalls entkernen und alles in kleine Stücke schneiden. Die Salami, den Speck und/oder den Kochschinken ebenfalls in kleine Würfel schneiden.

Das Mehl, das Backpulver, die italienischen Kräuter, das Paprikapulver und das Salz in eine Schüssel geben und gut vermischen.

Die Milch, das Pflanzenöl und die Eier in einer zweiten, größeren Schüssel verquirlen. Anschließend das Mehl-Kräuter-Gemisch hinzufügen und alles zu einem glatten, lockeren Teig verrühren. Tipp: Sollte der Teig noch nicht die gewünschte Konsistenz besitzen, kann etwas zusätzliche Milch untergerührt werden.

Schritt 6

Das Muffinblech kommt jetzt für etwa 20 bis 30 Minuten in den vorgeheizten Backofen, bis die Pizza Muffins goldbraun gebacken sind.



Tipp: Um sicherzugehen, dass der Teig fertig ist, sticht man mit einem Holzstäbchen in die dickste Stelle der Muffins. Klebt Teig am Stäbchen, müssen die kleinen Pizza-Küchlein noch etwas weiterbacken.