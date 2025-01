Omas Rezept für Pichelsteiner Eintopf - Einfach, sättigend, lecker

Schritt 1

Zuerst die Kartoffeln, Knollensellerie und Zwiebeln schälen sowie den Lauch und die Möhren gründlich waschen. Die Zwiebeln in feine Würfel, den Lauch in schmale Ringe und das restliche Gemüse in mundgerechte Stücke schneiden. Dabei Triebe, Wurzeln und Blätter entfernen.