Grüne Erbsensuppe: Rezept für deftigen Genuss

Schritt 4

In der Zwischenzeit die Mettwürste bzw. Wiener Würstchen in Scheiben schneiden und in einer Pfanne anbraten. Die Erbsen sind je nach Sorte nach ungefähr 60 Minuten weich. Die Erbsensuppe einfach ab und an umrühren und am Ende mit Salz und Pfeffer abschmecken. Bei Bedarf noch pürieren. Die deftige Suppe auf tiefen Tellern oder Schüsseln anrichten und die Wurst hinzugeben.