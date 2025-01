Soljanka-Rezept mit Jagdwurst: Herzhaft, einfach und schnell gekocht

Die Soljanka ist vor allem in Ostdeutschland noch aus DDR-Zeiten bekannt und hat es zu großer Beliebtheit gebracht. Schließlich spendet der herzhafte Eintopf doch viel Wärme und Kraft. Mit dem TAG24 Soljanka-Rezept kannst Du den Klassiker aus Osteuropa einfach nachkochen.

Anschließend rührt man das Tomatenmark unter, gibt die Paprikastreifen dazu und lässt es kurz mitbraten, bevor die Brühe in den Topf gefüllt wird.

Jetzt wird die Margarine in einem Topf zerlassen und die Jagdwurststreifen darin angebraten. Danach wird die Salami und die Zwiebeln dazugegeben und mitgebraten, bis die Zwiebeln glasig sind. Wenn es am Boden ansetzt, etwas Wasser dazugeben.

Nun werden die Jagdwurst, die Salami, die Paprika, die Zwiebeln und die Gewürzgurken in Streifen geschnitten. Wer möchte, kann die Zutaten auch in Würfel klein schneiden.

1. Tipp: Wer sich das Kleinschneiden der Paprika und Zwiebeln sparen möchte, kann alternativ auch fertiges Letscho verwenden.

2. Tipp: Anstelle der Jagdwurst bzw. Salami können auch andere Sorten verwendet werden, wie beispielsweise Bierschinken, Fleischwurst, Wiener Würstchen, Bratwurst etc. Je nachdem, was der Kühlschrank hergibt und was man lieber mag.

3. Tipp: Es kann auch übrig gebliebenes Fleisch (und natürlich auch frisches) in der Suppe verarbeitet werden. Ideal auch um Grillreste zu verwerten.

4. Tipp: Wer es etwas dickflüssiger bzw. sämiger mag, kann dem Eintopf noch Kartoffeln hinzufügen.

5. Tipp: Die Soljanka eignet sich ideal als Partysuppe, da sie sich bereits am Vortag zubereiten lässt und sie durch die Ruhezeit so richtig durchziehen kann.