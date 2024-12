Lebkuchen-Plätzchen: Einfaches Rezept für würzige Kekse mit Zuckerguss

Zuerst Honig, Zucker und Butter in einem Topf erwärmen, sodass sich die Zuckerkristalle lösen und alle Zutaten eine homogene Masse bilden. Am besten viel rühren, damit nichts anbrennt.

Nun die trockenen Zutaten vermischen, also Mehl, gemahlene Mandeln und das Lebkuchengewürz. Die Pottasche sollte erst in zwei Esslöffeln Wasser aufgelöst werden.

Schritt 4

Der Teig muss nun gekühlt werden. Dazu einfach den Teig in eine fest verschlossene Dose oder dicht in Frischhaltefolie einpacken und ab in den Kühlschrank – am besten über Nacht, mindestens aber vier Stunden.