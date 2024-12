Weihnachtliche Genussmomente: Rezept für Spekulatius-Cheesecake ohne Backen

Schritt 1

Eine Hand voll Gewürzspekulatius für die Dekoration beiseite legen. Die restlichen Kekse in einen Gefrierbeutel füllen, verschließen und mit einem Nudelholz zerkleinern. Die Butter in einem Topf zerlassen. Nun die Butter mit den Keksen vermischen, in die Form füllen und festdrücken. Die Form kaltstellen.