Schwarz-Weiß-Gebäck: Diese Geheimtipps zaubern perfekte Kekse

Herstellung des Teigs: Mehl, Zucker, Vanillezucker, gestückelte Butter und Eigelb zügig mit einem Handmixer mit Knethaken zu einem Teig verkneten. Den Teig anschließend halbieren. Unter die eine Hälfte zwei Esslöffel Backkakao und zwei Esslöffel Sahne mischen. Beide Teighälften jeweils in eine Frischhaltefolie oder ein Bienenwachstuch wickeln und für eine Stunde in den Kühlschrank stellen.

Für das Schachbrettmuster: Zwei Drittel vom dunklen Teig und zwei Drittel vom hellen Teig abtrennen und mit einem Nudelholz fünf Millimeter dick auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu gleich großen Rechtecken ausrollen. Nun etwa fünf Millimeter dicke Streifen schneiden. Für die Schachbrettoptik jeweils neun Streifen abwechselnd neben- und aufeinanderlegen. Also drei Streifen neben- und drei Streifen übereinander. Die einzelnen Schichten für einen besseren Halt mit Eiweiß einpinseln.

Schritt 3

Den restlichen Teig zu zwei großen Platten ausrollen und die Streifen daraufsetzen und einhüllen. Die Platten ebenso mit Eiweiß einpinseln und alles was an Teig übersteht, abschneiden. Die zwei Teigblöcke nochmals für eine Stunde in den Kühlschrank stellen. Herausholen und mit einem scharfen Messer 0,5 Zentimeter dicke Scheiben abschneiden. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen und bei 180 Grad Ober-/Unterhitze ungefähr 12 Minuten fertig backen.