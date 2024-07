Zucchini-Quiche: So bäckst Du den herzhaften Kuchen mit Zucchini

Vorbereitung: Den Ofen auf 200 Grad (Ober-/Unterhitze) vorheizen. Die Quiche-Form einfetten.



1. Schritt: Im ersten Schritt wird der Teig zubereitet. Dazu das Mehl mit Salz vermischen und auf der Arbeitsfläche zu einem Berg anhäufen. Eine Vertiefung in die Mitte des Haufens drücken, die Butter in Flocken um die Mulde verteilen und das Ei in die Mitte schlagen. Das Ganze mit einem Messer zerkleinern und mit den Händen zu einem glatten Teig kneten. Im Anschluss den Teig zu einer Kugel formen und für eine halbe Stunde in den Kühlschrank legen.

2. Schritt: Währenddessen die Zucchini waschen, putzen und in dünne Scheiben schneiden. Die Tomaten ebenso waschen und würfeln. Die Eier mit dem Parmesan, der Sahne und dem Frischkäse verquirlen. Das Gemisch mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Den Fetakäse zerbröckeln oder in Würfel schneiden.

3. Schritt: Den Teig aus dem Kühlschrank holen und auf einer bemehlten Fläche nicht zu dünn ausrollen. Der ausgerollte Teig sollte ein wenig größer als die verwendete Form sein. Nun die Form mit dem Teig auskleiden, wobei man diesen auch am Rand hochzieht. Es ist darauf zu achten, dass der Teig nicht reißt.

4. Schritt: Die Zucchini, Tomaten und den Fetakäse gleichmäßig in der Form auf dem Teigboden verteilen. Zuletzt die Sahne-Ei-Mischung darüber gießen, sodass alle Stellen bedeckt sind. Die Quiche im Ofen bei mittlerer Hitze für circa 40 Minuten backen.