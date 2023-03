Schnuller abgewöhnen: Tipps & Infos für die Schnullerentwöhnung

So oder so, irgendwann wird es Zeit, dem Kind den Schnuller wieder abzugewöhnen. Dieser Beitrag enthält nützliche Informationen dazu, wie Eltern und Kinder möglichst entspannt durch diese Phase kommen.

Die Idee des Schnullerbaums hat ihren Ursprung vermutlich in Dänemark. © 123rf/mariok

Nach einer gewissen Entwöhnungsphase sollte schließlich der Tag kommen, ab dem der Schnuller nicht mehr eingesetzt wird. Um dem Kind die endgültige Trennung vom Nuckel zu erleichtern und den Verlust trotzdem mit einem positiven Gefühl zu verbinden, kann ein besonderes Abschiedsritual durchgeführt werden.

#1 Schnuller verschenken

Viele Kinder macht es stolz, wenn sie das Gefühl haben, jemand anderes zu helfen. Warum also nicht den geliebten Nuckel an ein kleineres Kind verschenken, damit es ihm nun Trost spenden kann? Vielleicht gibt es ja sogar eine kleine Aufmerksamkeit als Dankeschön zurück?

Hinweis: Dieses Geschenk sollte aus hygienischen Gründen allerdings nur als symbolische Geste gesehen werden.

#2 Schnullerbaum

Hier können kleine Kinder ihren Schnuller an einen meist frei zugänglichen Baum hängen. Häufig finden dazu sogar spezielle Kinderfeste statt. Ein Gedanke hinter der Einführung des Schnullerbaums ist, dass das Kind seinen Nuckel jederzeit besuchen kann und somit der Abschied etwas leichter fällt. Außerdem sieht es, dass auch andere Kinder ihren Schnuller abgeben und es somit nicht allein in dieser Situation ist.

Hinweis: In einigen größeren Städten gibt es öffentliche Standorte eines Schnullerbaums, so zum Beispiel in Dresden, Berlin, Hannover, Köln, Lübeck, Bremen, Potsdam und München. Um herauszufinden, ob es auch in der eigenen Umgebung einen Schnullerbaum gibt, lohnt sich eine Nachfrage in der örtlichen Gemeinde.

#3 Schnullerfee

Ähnlich wie bei der Zahnfee wird bei der Schnullerfee der Hutti gegen ein kleines Geschenk eingetauscht. Ebenso wie beim Schnullerbaum sollte darauf geachtet werden, dass die Abgabe freiwillig erfolgt.

Tipp: Sofern es gerade die passende Jahreszeit ist, kann der Schnuller auch an den Weihnachtsmann oder Osterhasen abgegeben werden. Eltern können da durchaus kreativ werden.

Um dem Abschiedsritual auch wirklich die entsprechende Endgültigkeit zuzuweisen, sollten Eltern nicht vergessen, bereits unmittelbar davor sämtliche Schnuller daheim zu entsorgen.