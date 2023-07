Welche Kleidung sollten Babys im Sommer wirklich anziehen?

Manchmal ist es gar nicht so einfach, zu entscheiden, was man seinem Baby im Sommer anziehen soll. © 123rf/ivankoivanko

Wie in jeder anderen Jahreszeit gibt es auch im Sommer wechselhaftes Wetter. Mal ist es relativ kühl und regnerisch, dann wieder extrem heiß, und kein einziges Wölkchen ist am Himmel zu sehen. Viele kennen das und überlegen, was soll man am besten anziehen?

Das sieht bei Babys nicht anders aus. Nur dass sich hier die Eltern Gedanken darüber machen, wie sie ihr Kind am besten kleiden.



Zu warm, zu kalt, lang oder kurz - ja, wie macht man es denn nun richtig? Wie soll man ein Baby im Sommer anziehen, damit es einerseits vor der Hitze geschützt ist, aber eben auch nicht gleich auskühlt?

Denn jeder sollte wissen, dass neugeborene Babys ihre Körpertemperatur noch nicht regulieren und somit auch leichter Wärme verlieren bzw. einen Hitzestau erleiden können. Daher wird dazu geraten, regelmäßig die Temperatur des Babys zu kontrollieren.

Ein kühler Nacken, kühle Füße oder eine blasse Gesichtshaut sind zum Beispiel ein Anzeichen dafür, dass das Baby friert. Sind dagegen die Ohren rot und heiß bzw. fühlt sich der Nacken feucht und verschwitzt an, ist dem Kind zu warm.

