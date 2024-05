Schlecht geschlafen? Mit diesen Tipps wird Deine Nacht endlich erholsam!

Wir verschlafen rund ein Drittel unseres Lebens - und das ist auch gut so! Unser Körper braucht die Nachtruhe, um sich zu regenerieren, das Gedächtnis auszubilden und das Immunsystem zu stärken.

Das Schlafzimmer sollte möglichst der ruhigste Raum in der Wohnung sein. Am besten schläft es sich laut Experten des Schlaflabors Dresden in einem kühlen, gut gelüfteten und abgedunkelten Zimmer. Die optimale Raumtemperatur liegt zwischen 16 und 18 Grad.