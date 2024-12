Weihnachtsessen mit Kindern: Einfache und festliche Ideen für die ganze Familie

Vielen Erwachsenen läuft schon beim Gedanken an den leckeren Weihnachtsbraten das Wasser im Mund zusammen, während vor allem jüngere Kinder dieser Euphorie so gar nichts abgewinnen können.

Was bei einem richtigen Weihnachtsessen für Kinder natürlich nicht fehlen darf ist die Nachspeise, auf die sich viele vermutlich am meisten freuen. Hier hat man meist auch die Qual der Wahl.

Kinder können in die Essenszubereitung frühzeitig mit einbezogen werden. © 123RF/luckybusiness

Hier noch einmal alle Tipps für weniger Stress und Arbeit zu Weihnachten im kurzen Überblick:

1. Auf bekannte Gerichte setzen

Allzu ausgefallene oder gänzlich neue Rezepte sollten nicht unbedingt an den Feiertagen ausprobiert werden. Damit es möglichst ohne Gezeter am Esstisch zugeht, ist es eher ratsam beim Weihnachtsessen für Kinder auf altbewährte Gerichte zu setzen, die diese mögen.

2. Effektiv planen und vorbereiten

Gerade an Weihnachten werden häufig ganze Menüs aus Vorspeise, Hauptgang und Dessert angeboten, was jede Menge Arbeit bedeutet. Um dennoch soviel Zeit wie möglich mit der Familie verbringen zu können und nicht in der Küche stehen zu müssen, sollten möglichst viele Handgriffe bereits am Tag zuvor vorbereitet werden.

3. Kinder einbeziehen

Viele Kinder lassen sich leicht dafür begeistern, beim Kochen und Backen mitzuhelfen. Gemeinsam macht die Arbeit dann nicht nur mehr Spaß, sondern macht Kinder zudem stolz, wenn sie Oma und Opa erzählen können, dass sie bei der Zubereitung des Weihnachtsmenüs fleißig geholfen haben. Außerdem stehen die Chancen gut, dass sie die Gerichte lieber essen, bei denen sie mitgewirkt haben.

4. Milde Aromen verwenden

Geschmacksintensive Speisen wie beispielsweise Rosenkohl, Ente, Wild, Chicorée und Brokkoli mögen viele Kinder nicht. Hier können für die Kleinen mildere Alternativen wie Hühnchen, Pute, Kartoffeln, Pastinaken, Möhren und Kohlrabi angeboten werden.

5. Auf Alkohol verzichten

Auch wenn er so manchem Gericht seine besondere Note verleiht oder es etwas länger haltbar macht, in das Weihnachtsessen für Kinder gehört kein Alkohol. Oftmals verdampft dieser beim Kochen und Backen nicht vollständig, wodurch Restalkohol im Essen zurückbleibt. Als Ersatz für Rotwein kann beispielsweise roter Traubensaft und für Weißwein Apfelsaft oder weißer Traubensaft verwendet werden.