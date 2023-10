Basteln mit Kastanien: Anleitung und Ideen für 8 Figuren

Herbstzeit ist Kastanienzeit und viele Eltern fragen sich: Was kann man aus Kastanien basteln? Kinder können dabei auf jeden Fall so richtig kreativ sein.

All das und noch viel mehr lässt sich aus Kastanien basteln. Kinder und Erwachsene können ihrer Fantasie dabei freien Lauf lassen.

Gerade in den Herbstmonaten bietet die Natur so viel verschiedenes Material, mit denen jede Menge dekorative Gegenstände gebastelt werden können - z. B. Kastanien.

Ihr habt bereits etliche Kastanien gesammelt und benötigt ein paar Ideen, was Ihr daraus basteln könnt? Kein Problem - in diesem Beitrag sind acht Möglichkeiten für niedliche Tierfiguren bzw. Männchen zusammengefasst.

Bei weicheren Kastanien kann man auch mit einem spitzen Messer bzw. einer spitzen Schere einen kleinen Piks in die Schale der Kastanie machen und anschließend mit einem Zahnstocher etwas tiefer bohren.

Am einfachsten geht es mit einem Handbohrer - einfach an der gewünschten Stelle der Frucht den Bohrer ansetzen und bis zur gewünschten Tiefe drehen. Alternativ eignen sich aber auch Korkenzieher, Schraubenzieher, Rouladenspieß oder eine Ahle.

Nun können die einzelnen Kastanien miteinander verbunden werden, indem man die Hölzer in die gebohrten Löcher steckt und leicht andrückt. Dadurch sollte der Kleber gut an den Kastanien haften bleiben.

Anleitung: Eine Kastanie bildet den Kopf. Hier werden für die Fühler zwei Löcher mit etwas Abstand zueinander im oberen Bereich und ein Loch möglichst mittig auf der unteren Seite gebohrt. In alle anderen Kastanien, die den Körper darstellen, werden jeweils zwei Löcher (vorn und hinten) gedreht.

In die Löcher wird nun etwas Flüssigkleber geträufelt. Die Hölzer können auf die gewünschte Länge gebrochen, in die Löcher für die Beinchen gesteckt und ebenso die Kastanien zusammengefügt werden. Leicht andrücken.

Anleitung: Für den Käfer können zwei verschieden große Kastanien verwendet werden. Die kleinere dient als Kopf, die größere als Hinterteil. In beide Früchte werden in die Unterseite zwei Löcher mit ein bis zwei Zentimeter Abstand gebohrt. Es wird ebenfalls mindestens ein Loch an die Stelle in beiden Kastanien gedreht, wo sie miteinander verbunden werden sollen.

Die Flügel werden einfach jeweils seitlich mit etwas Flüssigkleber an der Kastanie befestigt.

Anleitung: Die helle Seite der Kastanie dient als Vorderseite der Eulenfigur. Für die Augen eignen sich Eichelhüte prima. Davon werden zwei genommen, entsprechend bemalt, mit etwas Bastelleim versehen und nebeneinander in den oberen Bereich auf die Kastanie geklebt.

Die beiden Kastanienpaare werden nun seitlich zusammengeklebt. Die Kastanie für den Kopf wird entweder an das vordere Kastanienpaar angeklebt oder durch passend gebohrte Löcher mit gekürzten Zahnstochern daran festgesteckt.

Anleitung: Für die Gliedmaßen nimmt man zwei Kastanien, bohrt in die dunkle Oberseite jeweils ein Loch, gibt etwas Flüssigkleber auf die Enden eines ganzen Zahnstochers und drückt diesen in die Löcher. Die Kastanien sollten einen Abstand von etwa drei bis fünf Zentimeter haben. Wiederhole diesen Vorgang ein zweites Mal.

Drachen basteln: So geht's Schritt für Schritt zum flugfähigen Drachen

Anleitung: Eine weitere relativ simple Bastelidee ist ein Igel aus Kastanien. Dafür werden einfach mehrere Löcher in die obere, braune Seite der Kastanie gebohrt, etwas flüssiger Kleber hineingeträufelt und die Igelstacheln (Nadeln, Zweige oder gekürzte Zahnstocher) hineingesteckt.

Sieht diese Schnecke nicht einfach putzig aus? © 123rf/sharidan74

Material: vier bis sechs Kastanien, Tannenzapfen, Zahnstocher, Handbohrer, Bastelleim, Filzstift.

Anleitung: Für den Schneckenkörper wird in fünf bis sechs Kastanien jeweils ein Loch hinten und vorn gebohrt. In die vorderste Kastanie, die letztlich der Kopf ist, wird in eine Seite nur ein Loch und auf die andere Seite zwei Löcher für die Fühler gedreht.

Die Holzstäbchen werden auf die benötigte Größe gekürzt, mit etwas Leim beträufelt und in etwa so in die vorbereiteten Löcher der Kastanien gesteckt, wie es auf dem Bild zu sehen ist bzw. sodass der Schneckenkörper leicht gebogen ist.

Zuletzt wird der Tannenzapfen auf das Hinterteil der Schnecke geklebt oder eine besonders große weitere Kastanie, die das Schneckenhaus darstellen soll.

Wer mag, kann die Figur vorher noch schön bunt anmalen. Ebenso darf natürlich ein freundliches Gesicht nicht fehlen.