Bilder mit Nagel-Tricks aufhängen: 3 Lifehacks gegen Frust und dicke Daumen

Was man sich so einfach vorstellt, kann schnell frustrierend werden.

Der Lochabstand wird schnell mal falsch abgemessen oder sogar nur geschätzt, ein Stahlnagel falsch eingeschlagen oder beim Hämmern trifft man die eigenen Finger. Und dann ist die lästige Schlaufe zum Anhängen womöglich noch widerspenstig und will einfach nicht am Nagel hängen bleiben.

So ein paar Bilder sind schnell aufgehängt, oder? Nicht immer läuft diese Hängung ganz reibungslos.

Man kann den genauen Abstand der Ösen aber mit einem Trick an die Wand übertragen, um Nägel richtig zu positionieren. Dafür braucht man Kreppband (Malerkrepp) und ein Stift.

Insbesondere bei größeren Bilderrahmen oder anderen dekorativen Objekten sowie Regalbrettern sind mehrere Nägel nötig. Trotz Messungen ist es nicht immer ganz einfach, die Nägel so anzuordnen, dass sie genau zu den Ösen passen.

So geht man beim Nagel-Trick mit Kreppband vor.

1. Schritt: Reiße einen Streifen von der Rolle Kreppband ab und klebe ihn über alle Ösen des jeweiligen Bilderrahmens.

2. Schritt: Markiere die Ösen mit einem Stift auf dem Kreppband.

3. Schritt: Ziehe dieses wieder ab und klebe es an die gewünschte Stelle an der Wand, um die Punkte an die Wand zu übertragen.

4. Schritt: Den Klebestreifen mit den Punkten nimmt man als Schablone: Hämmere an den markierten Punkten Nägel in die Wand und ziehe das Kreppband anschließend ab. Fertig!