Rosen konservieren: So kannst Du die Schönheit dauerhaft bewahren

Die wohl einfachste Variante, mit der man Rosen haltbar machen kann, ist, sie kopfüber aufzuhängen und an der Luft trocknen zu lassen.

Dazu benötigt man eine Schnur und einen trockenen, dunklen, gut belüfteten Raum, in dem man Rosen kopfüber an ihrem Stiel aufhängt. Die Dunkelheit sorgt dafür, dass Rosen so viel Farbe wie möglich behalten. Am besten ist es, wenn man die Rosen einzeln aufhängt. Es besteht aber auch die Option sie in kleinen Bündeln von maximal zehn Rosen zu trocknen.

Der Trockenprozess ist abgeschlossen, sobald die Rosen rascheln. Das sollte innerhalb von zehn bis 30 Tagen erfolgt sein.