Diese coolen Autofahrt-Spiele vertreiben Langeweile!

In diesem Beitrag lernst Du kreative Wort- und Ratespiele, aber auch Merk- und Aufmerksamkeits- sowie Fingerspiele für kleine und größere Kinder kennen.

Der nächste Spieler bildet aus dem letzten Buchstaben ein neues Wort aus der Kategorie, zum Beispiel "Lasagne", der nächste "Eierkuchen" und so weiter.

Man legt gemeinsam eine Kategorie fest, wie "Essen". Ein Spieler fängt an und darf ein Wort aus der Kategorie sagen, zum Beispiel "Apfel".

Die Kinder müssen dabei "um die Ecke" denken, was bei Kindergartenkindern häufig noch nicht klappt. Ältere Kinder können mit den Begriffen schon eher umgehen.

Zum Beispiel: "Wo warst du in der Tatnacht?" Der Verdächtige muss nun einen Begriff mit "A" überlegen und antwortet zum Beispiel so: "außerhalb der Stadt" oder "Australien".

Das Spiel sorgt für etwas Abwechslung im Auto und die Kinder können sich lustige Sätze überlegen, was die Kreativität anregt! Ein weiterer Vorteil ist, dass die Minuten im Stau etwas schneller vergehen.

Nummernschilder gibt es jede Menge auf deutschen Autobahnen. Wenn man im Stau steht, können alle mitmachen. Das Spiel ist leicht zu verstehen und sogar Grundschulkinder haben Spaß an den lustigen Sätzen.

Kinder lieben Ratespiele. Sie sind leicht zu verstehen und die Kleinen können dadurch herausfinden, was sie selbst schon wissen.

Vermutlich kennt es jeder und das Spiel eignet sich für lange Autofahrten oder bei Stau besonders gut.

Ein Spieler schaut sich um, sucht sich einen farbigen Gegenstand wie einen gelben Lkw aus und sagt dann: "Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist gelb." Die anderen müssen dann erraten, was das sein könnte.

Wer die Lösung hat, ist als Nächstes an der Reihe.