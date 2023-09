Drachen basteln: So geht's Schritt für Schritt zum flugfähigen Drachen

Nicht nur das Drachensteigen an sich kann jede Menge Spaß machen, sondern auch die Vorbereitung - indem Kinder ihren eigenen Drachen basteln. Da steigt die Vorfreude doch gleich mit, wenn sie ihn später im Wind fliegen sehen können.

Wäre es nicht toll, seinen selbst gebastelten Drachen am Himmel fliegen zu sehen? © 123RF/katarinagondova

Mit etwas Geschick, der richtigen Motivation, genügend Ausdauer, dem entsprechenden Zubehör und einer verständlichen Anleitung kann sich jeder, egal ob Kind oder Erwachsener, seinen eigenen Drachen basteln.

Selbst für ganz junge Kinder gibt es kreative Bastelideen, wie sie einen schönen, bunten Drachen relativ einfach herstellen können.

Dafür kann man zum Beispiel eine kleine Papiertüte, die normalerweise für Brote, Kekse oder sonstige Snacks verwendet wird, zweckentfremden.

Material:

Papiertüte (Brotzeittüte), farbige Kreppbänder, Drachenschnur oder reißfester Bindfaden, Holzstäbchen, Leim, Schere, bunte Malfarben, Faserstifte oder anderes Deko-Material (z. B. Sticker, Pailletten, Blumen)

Anleitung:

Zuerst wird die Papiertüte nach Herzenslust bemalt, beklebt oder anderweitig verziert. An die Öffnung der Tüte können viele bunte, gern auch unterschiedlich lange Kreppbänder angeklebt werden. Zum Schluss wird in den Boden der Brotzeittüte ein kleiner Schlitz geschnitten, wodurch die Schnur gefädelt und von innen an das Holzstäbchen festgeknotet wird. Das andere Ende wird auf einen zweiten Holzstiel aufgewickelt.

Fertig ist ein kleiner, selbst gebastelter Drachen, der sowohl in der Hand gehalten als auch am Dreirad oder Fahrrad befestigt werden kann, um toll im Wind zu fliegen.

Für ältere Kinder darf es natürlich gern auch ein etwas größerer Drachen sein, der hoch in die Lüfte steigt. Mit der ausführlichen Schritt-für-Schritt-Anleitung von TAG24 können Kinder zusammen mit ihren Eltern einen einfachen, flugfähigen Drachen basteln.

