So geht Kinderschminken einfach - mit diesen 7 Vorlagen

Kinder lassen sich gerne schminken und verwandeln sich dann in Tiger, Katzen oder Superhelden. In diesem Beitrag findest Du einfache Vorlagen mit wunderschönen und lustigen Motiven zum Nachschminken.

Ob zu Fasching, Halloween oder anderen Festen, der Kürbis ist ein tolles Motiv zum Kinderschminken.

Du benötigst:

einen feinen und dünnen Pinsel für die Umrandung (oder Kajalstift) und

einen breiten Pinsel zum Ausmalen.

Ein Wattestäbchen kann unsaubere Striche korrigieren.

Farben: Orange, Grün, Weiß und Schwarz

So geht's:

Zuerst zeichnest Du einen Kreis rund ums Gesicht und ziehst an der Stirn einen Bogen in Richtung Nase. So entsteht die typische Kürbisform. An diese Kerbung wird mit grüner Farbe der Kürbisstiel gemalt und mit dem Kajalstift umrandet.

Mit dem Schwamm oder einem breiten Pinsel kannst Du den gesamten Kürbis ausmalen. Lasse alles trocknen.

Um die Augen und Nase zeichnest Du jeweils ein Dreieck, das Du anschließend mit schwarzer Kinderschminke und einem breiten Pinsel ausmalst.

Mithilfe des Kajalstifts kannst Du den Kürbismund zeichnen. Dieser geht von einem zum anderen Wangengrübchen.

Zum Schluss umrandest Du mit einem dünnen Pinsel und weißer Kinderschminke die schwarzen Augen, Nase und den Mund. Fertig ist ein einfaches Motiv, das vor allem zu Halloween sehr beliebt ist.