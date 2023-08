Dein Kind kann sich nicht alleine beschäftigen? 5 hilfreiche Tipps!

In diesem Beitrag erhältst Du fünf praktische Tipps, damit das Kind auch alleine spielen kann.

Gerade Kinder ab fünf Jahren sollten in der Lage sein, hin und wieder alleine zu spielen.

Kinder haben unterschiedliche Bedürfnisse: Manche brauchen die Exklusivzeit häufiger als andere. In bestimmten Phasen (bei Entwicklungsschüben) kann sich das Verlangen nach gemeinsamem Spiel wieder ändern.

Kleine Kinder wollen häufig im Alltag mithelfen. Obwohl bei kleinen Händen etwas daneben gehen kann, sollten Eltern die Hilfe annehmen. Erfolgserlebnisse stärken das Selbstbewusstsein des Kindes, was wichtig ist, um an weitere Herausforderungen anzuknüpfen.

Viele Informationen rund um den Nachwuchs findest Du auch in diesen Artikeln:

Sportkurs am Montag, Schwimmen am Mittwoch, Musikschule am Freitag. Ständig passiert etwas. Bei zu vielen Aktivitäten verpassen Kinder ihr freies Spiel und können sich darin nicht entfalten.

Gut zu wissen: Ein Kind darf sich zeitweise auch mal langweilen.



Effekt: Die Langeweile schafft Ruhe und Kreativität. Denn das Kind muss selbst überlegen, womit es seine Zeit verbringen möchte.

Kinder, die sich dauernd "bespaßen" lassen, entwickeln womöglich keine eigene Kreativität. Möglich ist, dass sie sich schnell langweilen. Das kann sich auch im Spiel zeigen: Sie fordern von den Eltern ihr "Unterhaltungsprogramm".